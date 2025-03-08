Более 10 человек стали жертвами наводнения в Аргентине

Infobae: как минимум 10 человек погибли из-за паводков в провинции Буэнос-Айрес

Более 1,3 тысячи человек эвакуировали из-за наводнения в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Жертвами стихийного бедствия стали как минимум 10 жителей, сообщил сайт Infobae .

Причиной наводнения стали мощные дожди.

«Власти города Баия-Бланка <… > подтвердили смерть по меньшей мере десяти человек в результате наводнения», — отметило издание.

По данным агентства EFE, дожди обрушились на регион утром 7 марта. Из-за угрозы стихийного бедствия местные власти отключили электричество в потенциально опасных районах.

Ранее наводнения из-за дождей произошли в США. В штатах Кентукки и Джорджия из-за стихии погибли не менее девяти человек. Властям пришлось заблокировать тысячи дорог и обесточить многие жилые районы.

Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал наводнение одним из самых серьезных бедствий, с которым штат столкнулся за последнее десятилетие.