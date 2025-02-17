Как минимум девять человек погибли из-за сильных ливней в США

CNN: девять человек погибли в США из-за дождей

По меньшей мере девять человек стали жертвами стихии в американских штатах Джорджия и Кентукки. Об этом сообщил телеканал CNN .

По его данным, восемь американцев умерли из-за сильных ливней в Кентукки, один — в Джорджии. Сотрудники экстренных служб смогли спасти более тысячи граждан.

Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что эти дожди стали одним из самых серьезных бедствий, с которым штат сталкивался за последние 10 лет.

Уровень воды в некоторых местах Кентукки дошел до рекордной отметки. Властям пришлось заблокировать более 300 дорог. Почти 30 тысяч семей остались без электричества.

Ранее похожая история случилась в Испании. В конце октября в стране начались масштабные наводнения, вызванные сильными дождями. Правительство объявило трехдневный траур из-за смерти не менее 222 граждан.

По словам кандидата географических наук Алексея Сазонова, причиной ЧП стало явление «холодная капля», при котором холодный воздух сталкивается с теплым и выпадает большими осадками.