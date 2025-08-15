Лесной пожар потушили вблизи деревни Молзино 14 августа

В четверг, 14 августа, на землях лесного фонда Московской области зафиксировали один очаг возгорания. Пожар возле деревни Молзино в Богородском округе заметили местные жители, которые и обратились в экстренные службы.

Огонь удалось локализовать и ликвидировать за два часа. В тушении участвовали 10 сотрудников лесопожарных формирований и четыре единицы специальной техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.

Правоохранительные органы сейчас устанавливают подозреваемых в поджоге. Все необходимые материалы уже передали в надзорные ведомства для привлечения виновных к ответственности.

Власти напоминают, что за умышленный поджог, повлекший за собой лесной пожар, предусмотрена ответственность. Для физических лиц штраф достигает 60 тысяч рублей, для должностных лиц — 110 тысяч, а для юридических — два миллиона.

В некоторых случаях нарушителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет.