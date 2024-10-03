Роспотребнадзор по Нижегородской области: не менее 19 человек отравились грибами с начала года

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области рассказало, что с начала 2024 года в регионе отравление грибами получили не менее 19 человек. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

В ведомстве уточнили, что летальных исходов не зарегистрировано: все отравившиеся вовремя получили медицинскую помощь.

Сотрудники Роспотребнадзора призывают россиян не давать грибы детям до 14 лет, поскольку в их организме еще не выработалось достаточное количество ферментов для переваривания продукта.