На трассе Пермь — Екатеринбург случилась массовая авария, предположительно, с участием 12 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash .

По словам очевидцев, водитель седельного тягача с полуприцепом пошел на обгон, но не справился с управлением, и его развернуло. После этого в него врезались несколько легковых машин. Трасса временно перекрыта.

В одном из поврежденных автомобилей находилась беременная женщина. О погибших и пострадавших в этом ДТП не сообщается.

Ранее на 25-м километре Ленинградского шоссе в Москве столкнулись восемь автомобилей, в том числе два такси и одна машина службы каршеринга. В сторону области пришлось перекрыть полторы полосы из трех. Данные о пострадавших не поступали.