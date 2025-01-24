На трассе Пермь — Екатеринбург случилась массовая авария, предположительно, с участием 12 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.
По словам очевидцев, водитель седельного тягача с полуприцепом пошел на обгон, но не справился с управлением, и его развернуло. После этого в него врезались несколько легковых машин. Трасса временно перекрыта.
В одном из поврежденных автомобилей находилась беременная женщина. О погибших и пострадавших в этом ДТП не сообщается.
Ранее на 25-м километре Ленинградского шоссе в Москве столкнулись восемь автомобилей, в том числе два такси и одна машина службы каршеринга. В сторону области пришлось перекрыть полторы полосы из трех. Данные о пострадавших не поступали.
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