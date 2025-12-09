Бойца ММА обвинили в избиении жены из-за плохой уборки

Молодая жительница Омска заявила, что ее муж Андрей, боец ММА, избил ее из-за грязной раковины. Полиция выясняет детали этого бытового конфликта, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального УМВД.

Эльвира поделилась своей историей в соцсетях, опубликовав фотографии из больницы. Она познакомилась со своим будущим мужем в мае, а в июле они поженились. По ее словам, раньше он уже поднимал на нее руку, но потом извинялся и дарил подарки.

В ноябре между супругами вспыхнул скандал из-за грязной духовки. Муж ушел на тренировку, а когда вернулся, Эльвира уже помыла плиту. Однако он заметил остатки моющего средства в раковине и избил ее. Девушка обратилась в больницу, где диагностировали закрытый перелом носа.

Эльвира утверждает, что муж отрицает свою вину. Она намерена подать на него в суд.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о произошедшем и уточнили, что мужчина увлекается боевыми искусствами.

«В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах бытового конфликта между омичкой 2000 года рождения и ее супругом 2000 года рождения. После получения необходимых медицинских документов от девушки, сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее пьяный житель Ханты-Мансийска жестоко избил жену. Он не оказал первую помощь супруге и бросил в коридоре, и лег спать. К утру женщина скончалась.