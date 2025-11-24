Житель Ханты-Мансийска жестоко избил жену и лег спать, оставив женщину умирать

В Ханты-Мансийске произошло жестокое преступление: мужчина избил свою супругу до смерти. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета России.

По информации правоохранителей, в январе 2024 года обвиняемый, будучи в состоянии опьянения, в ходе ссоры нанес жене тяжкие телесные повреждения.

«При этом мужчина не принял меры к оказанию первой помощи потерпевшей, не вызвал бригаду скорой медицинской помощи, а лег спать, оставив женщину на полу в коридоре в опасном для ее жизни состоянии. Утром женщина скончалась», — подчеркнули в ведомстве.

Также стало известно, что обвиняемый фиктивно зарегистрировал двоих человек в своей квартире. Теперь ему грозят обвинения по трем статьям УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, оставление в опасности и фиктивная регистрация гражданина России. Дело направили в суд.