Бойца ММА Ислама Вагабова задержали в Ленобласти

Полиция задержала бойца ММА Ислама Вагабова, избившего людей в Кудрово. Об этом сообщил источник 360.ru в правоохранительных службах региона.

Они возбудили уголовное уголовное дело о хулиганстве и в ходе расследования установили, что конфликт произошел во дворе у дома 18 корпус 2 по Европейскому проспекту в городе Кудрово, сообщили 360.ru в прес-службе областного главка МВД. В ведомстве добавили, что скрывшимся с места участником потасовки оказался 33-летний житель Махачкалы. В понедельник, 16 июня, его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Видео с массовой дракой с участием прославленного спортсмена разошлось по Сети и попало на глаза сотрудникам полиции.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, для конспирации сбежавший от правоохранителей Вагабов побрился налысо. Боец ММА попал в поле зрения полиции еще в апреле, когда стал участником стрельбы по автобусу в Невском районе, по которому также возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В октябре 2024 года Вагабова обвинили в разгроме съемной квартиры в Москве. После того, как случившееся получилось огласку в СМИ, он выплатил хозяйке жилья компенсацию в размере 500 тысяч рублей за порчу имущества.