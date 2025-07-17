Бойца «Ахмата» обвинили в пьянстве и приставании к девушкам в ЛНР

Приехавший на отдых в Луганск боец спецназа «Ахмат» неподобающе вел себя в бассейне, где в пьяном виде приставал к девушкам, а на все замечания отвечал хамством и оскорблениями. Об этом рассказал боец MMA и православный активист Максим Дивнич , опубликовавший видео с места.

По его словам, военный вел себя совершенно неадекватно, кричал, ругался матом при детях, приставал к девушкам, одна из которых пришла в бассейн с мужем. Дивнич пояснил, что, когда супруг начал выяснять с приехавшим бойцом отношения, он решил вмешаться сам.

В результате завязалась драка, которую растащили посетители. Дивнич подчеркнул, что закончить разбирательство с хамом ему не дали.

Боец добавил, что ахматовец после ухода из бассейна успел оскорбить пожилого прохожего, а также достал оружие и угрожал всем окружающим. Дивнич пояснил, что вместе с друзьями нашел сослуживцев бойца — те пообещали, что он принесет извинения.

Но просто так спортсмен оставить это дело не захотел и призвал командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова высказать свое мнение о подчиненном.

Бойцы «Ахмата» уже попадали в неприятности. Осенью прошлого года они избили аниматоров в Анапе и попали под арест. Алаудинов вступился за подчиненных. Он заявил, что бойцы пытались познакомиться с девушкой, которая очень грубо ответила, после чего в конфликт ввязались аниматоры и потом выставили себя пострадавшими.