Живодер с Сахалина привязал собаку к машине, проволок по снегу и отрезал хвост

В городе Оха на Сахалине живодер привязал местного бездомного пса к внедорожнику, протащил его по снегу, затем отрезал хвост и бросил тело на территории бывшего завода железобетонных изделий. Об этом сообщил портал Sakh.online .

Мнения в местном чате разделились. Один из пользователей заявил, что пес был добрым и ласковым и иногда ходил с ним гулять по городу.

«Люди, что с вами не так? Бог сказал: любите людей, — но услышали это только собаки», — написал он.

Другой рассказал, что собака бросалась на всех, кого видела, агрессивно защищая территорию, которую считала своей, а на самом деле там располагались многоквартирные дома. Он предположил, что тело пса притащили на территорию показательно и что работников базы, подкармливавших животное, предупреждали о последствиях.

Ранее неизвестные расстреляли двух бездомных собак и трех щенков в Карачаево-Черкесии. Один из псов выжил, волонтеры направили его на лечение в Москву.