Боец подразделения «Орлан» погиб в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области при атаке ВСУ погиб боец «Орлана»

В селе Борисовка Белгородской области при атаке беспилотника погиб один боец подразделения «Орлан», еще четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«При выполнении боевого задания в селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона погиб один и ранены четыре бойца подразделения „Орлан“», — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что трое раненых бойцов направлены в Валуйскую центральную районную больницу, а один — в Волоконовскую ЦРБ. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко пострадал после того, как в его автомобиль попал украинский беспилотник. У него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и плеча.

Позже в Белгородской области пострадал глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа Сергей Кулаков. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и ноги.