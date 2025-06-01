Боец «Орлана» пострадал в результате удара дрона ВСУ в Белгородской области

В селе Архангельское Шебекинского округа Белгородской области украинский беспилотник атаковал позиции, в результате чего боец подразделения «Орлан» получил ранение. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, у пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение руки. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Гладков отметил, что госпитализация бойцу не потребовалась — после оказания необходимой медицинской помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение.

Ранее жители Иркутской области услышали взрывы. Также местные жители заметили задымление.