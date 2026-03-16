Боец «Орлана» получил ранение при ударе ВСУ под Белгородом

В селе Бессоновка Белгородского округа боец подразделения «Орлан» получил ранения при атаке дрона на служебный автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

«Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в городскую больницу № 2 г. Белгорода, где у него диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение спины», — написал он.

В Международный женский день Белгород и Белгородский район попали под массированный ракетный обстрел со стороны ВСУ. Серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Из-за обстрела произошли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.