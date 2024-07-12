В Казани рабочие объявили забастовку после избиения их коллеги начальником

Mash Iptash: крановщики в Казани объявили забастовку после избиения их коллеги

В Казани строители объявили забастовку после избиения коллеги. По их словам, в этом виновен генеральный директор производственно-строительного объединения «Казань» Равилем Зиганшиным. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash .

ЧП, по данным журналистов, произошло на стройке у моста «Миллениум».

Зиганшин, заявили бастующие, избил машиниста башенного крана из-за его опоздания на работу. Рабочие объявили забастовку и потребовали от бизнесмена извинений и выплаты компенсации.

«В марте Зиганшин сбил на внедорожнике пенсионерку, но дело закрыли. А по мнению налоговой, он не доплатил в казну 87 миллионов», — подчеркнули авторы публикации.

Между тем, по словам представителей Зиганшина, дело развивалось другим образом. Они уверяют, написало издание inkazan.ru, что один из строителей напал на бизнесмена после того, как тот сделал ему замечание по поводу курения на рабочем месте рядом с пожароопасными материалами.

Ранее в Краснодарском крае группа мигрантов, распивавшая алкоголь у Вечного огня, набросилась на подростков после того, как они им сделали замечание о недопустимости такого поведения.