Боец ММА Крайнов лишился глаза в ходе перестрелки в Краснодаре

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Крайнов потерял глаз в результате стрельбы у клуба в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба бойцовского клуба «Нарт» в соцсетях.

«У нашего брата по команде произошел вчера несчастный случай на смене (охрана). Возможно, уже многие слышали про эту ситуацию, где Руслан лишился глаза», — уточнили в клубе.

Спортсмену требуется операция.

В ММА на счету Крайнова шесть побед и ни одного поражения.

Происшествие со стрельбой произошло ночью 9 февраля возле ночного клуба на улице Зиповской, сообщило РИА «Новости». Посетитель развлекательного заведения открыл стрельбу, в ходе которой Крайнов и получил ранение, а потом попытался покинуть регион вместе с другом.

Стрелка и водителя задержали на посту ДПС. Оба оказались жителями Чеченской Республики. У них изъяли травматический пистолет и 18 патронов к нему.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В действиях водителя усмотрели признаки административного правонарушения, касающиеся правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему.

Расследование дела находится на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина, который уже поручил доложить об обстоятельствах произошедшего на Кубани.

Прошлой осенью в Москве охрана бара избила бойца ММА Кирилла Фоменкова.