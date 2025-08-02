BMW выехал на встречку в Химках и врезался в грузовик, погиб пассажир

В подмосковных Химках произошло ДТП — BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В результате погиб 37-летний пассажир, водителей госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Известно, что авария случилась днем около 12:10 у одного из домов в квартале Клязьма. Сейчас ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Как сообщили в подмосковной полиции, по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Ранее жительница Саратовской области попала под статью после того, как ее 16-летний сын стал виновником аварии.
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