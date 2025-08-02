BMW выехал на встречку в Химках и врезался в грузовик, погиб пассажир

МВД завело дело после смертельной аварии в Химках

В подмосковных Химках произошло ДТП — BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В результате погиб 37-летний пассажир, водителей госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что авария случилась днем около 12:10 у одного из домов в квартале Клязьма. Сейчас ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в подмосковной полиции, по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее жительница Саратовской области попала под статью после того, как ее 16-летний сын стал виновником аварии.