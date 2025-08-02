Жительница Саратовской области попала под статью после ДТП с ее сыном-подростком

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жительницы саратовского Балаково, 16-летний сын которой устроил ДТП. Об этом сообщил « СарИнформ » со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, юноша катался на мотоцикле марки Oxo Lite 250 вместе с 15-летней девушкой возле ТЦ «Грин Хаус». Во время езды водитель случайно задел высоковольтный провод, отчего транспортное средство перевернулось, и оба подростка пострадали.

Как пояснили в надзорном ведомстве, управление подобным транспортным средством требует наличия прав категории А, получение которых возможно только с совершеннолетия. Известно, что мотоцикл приобретен матерью молодого водителя, несмотря на ее осведомленность о недостаточной квалификации сына управлять мототехникой.