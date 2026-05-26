Обстоятельства смертельного ДТП с участием ребенка установят в Раменском округе

Подмосковная Госавтоинспекция установит обстоятельства ДТП в Раменском округе, в котором погиб несовершеннолетний. Происшествий случилось 26 мая в 13:00 в деревне Ганусово.

Как рассказали в региональном управлении МВД, 12-летний мальчик управлял питбайком и при выезде с второстепенной на главную дорогу столкнулся с автомобилем «Газель». В результате юный водитель погиб на месте.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — сказали в ведомстве.

Ранее в Подмосковье запланировали ввести штрафы за продажу бензина детям. Это поможет снизить аварийность с участием питбайков и квадроциклов. Законопроект рассмотрят 28 мая.