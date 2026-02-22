BMW разорвало пополам в Ростовский области: следователи возбудили дело

Три человека погибли в Ростове-на-Дону в результате ДТП с участием сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

Авария произошла утром 21 февраля в Ворошиловском районе города. Сотрудник полиции, находившийся не при исполнении, управлял легковым автомобилем с четырьмя пассажирами и допустил наезд на опору ЛЭП.

В результате столкновения автомобиль буквально разорвало на две части, при этом погибли три человека, включая самого водителя. Еще двоих пассажиров доставили в больницу с травмами.

Следственный отдел по Ворошиловскому району города возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть трех лиц.

В тот же день в Твери водитель кроссовера погиб в аварии с машиной скорой помощи. Еще семь человек получили травмы.