Житель Свердловской области получил 7,5 года тюрьмы за смертельное ДТП с девочкой

В Свердловской области суд вынес приговор жителю Асбеста, который еще в апреле этого года устроил смертельное ДТП. Об этом написал сайт tagilcity.ru.
Мужчина, превысив допустимую скорость, вылетел на обочину, где сбил 13-летнюю девочку. Все произошло в поселке Белокаменном на улице Молодежной. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии.
Водитель покинул место ДТП, однако вскоре его задержали. Суд признал свердловчанина виновным в смерти подростка и присудил 7,5 года заключения.
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