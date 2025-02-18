Блокадницу развели в Петербурге на 13 млн рублей. Ей внушили, что она финансирует ВСУ

Жительницу Санкт-Петербурга, пережившую блокаду, обманули на 13 миллионов рублей. Мошенники внушили ей, что она финансирует ВСУ, сообщил Telegram-канал Baza .

Впервые 88-летней Галине Ивановне злоумышленники позвонили 20 января. Они представились сотрудниками «Ростелекома» и попросили ее предоставить паспортные данные и СНИЛС для замены номера телефона.

На следующий день с пенсионеркой связались якобы из военной прокуратуры. Ей сообщили, что вчера она общалась с мошенниками, и теперь от ее имени переводят средства на Украину. Как объяснили аферисты, деньги нужно срочно «задекларировать», то есть просто отдать.

В тот же день к пожилой женщине домой пришла девушка. Галина Ивановна отдала ей всю наличность — рубли, доллары и евро. Однако через пять минут незнакомка вернула деньги, сказав, что их заберет мужчина.

Вскоре после этого с пенсионеркой снова связались якобы представители силовых структур. Они попросили вынести деньги на улицу и передать их нужному человеку для декларирования. До 31 января Галина Ивановна отдала все свои сбережения, которые хранились дома, а также сняла деньги со счета в банке.

В общей сложности блокадница отдала мошенникам 13,2 миллиона рублей. Когда она осознала, что не сможет вернуть «задекларированные» средства, то обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Новгородской области разоблачили преступную группу, которая обманывала пожилых людей, представляясь мастерами по ремонту и настройке компьютерной техники. Эти «ремонтники» завышали цены и настойчиво предлагали свои услуги. Предполагаемым организатором группы является житель Красноярска.