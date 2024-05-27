Блогеры забросали Патриаршие пруды в Москве сувенирными долларами

Блогеров оштрафовали за разбрасывание сувенирных долларов на Патриарших прудах

Фото: Freepik

Суд в Москве оштрафовал троих блогеров, которые разбросали сувенирные стодолларовые купюры на Патриарших прудах. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

По информации Telegram-канала Mash, днем 26 мая молодые люди расстелили красную ковровую дорожку на пешеходном переходе на Малой Бронной улице и начали разбрасывать купюры «банка приколов». Таким образом они парализовали движение, а вокруг них собрались прохожие. Местные жители обратились к полицейским.

Блогеров задержали и доставили в отдел полиции. На них составили протокол об административном правонарушении за организацию массового пребывания граждан в общественном месте. Всех троих оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ранее российский блогер-ортодонт отсудила у коллеги из Казахстана 1,5 миллиона рублей за копирование онлайн-марафона. Эта сумма стала одной из самых крупных, когда-либо полученных за авторские права между Россией и Казахстаном.

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