Российский блогер отсудила у коллеги из Казахстана 1,5 млн рублей

Блогер-ортандонт из России Ксения Пушкина отсудила у коллеги из Казахстана Айнур Жанузаковой 1,5 миллиона рублей за нарушение авторских прав в социальной сети Instagram*. Причиной претензии стало копирование онлайн-марафона, сообщил Telegram-канал Shot .

По информации издания, Пушкина, имеющая 457 тысяч подписчиков, создала марафоны «FOCUS-Прикус» и «Здоровый фокус: осанка, прикус и дыхание». Стоимость обучения составляет 40 тысяч рублей.

Команда блогера обнаружила, что стоматолог из Казахстана Айнур Жанузакова с 53,4 тысячи подписчиков брала идеи для своих роликов у Пушкиной, а затем начала продавать курс с похожим названием — «PRO-Прикус».

Как сообщили Shot сотрудники блогера, они приобрели для проверки обучение казахстанского стоматолога, стоимость которого составляла 50 тысяч рублей. В результате они обнаружили, что были скопированы практически все тексты, видеоуроки и рабочие тетради с заданиями.

Кроме того, выяснилось, что ранее Жанузакова сама проходила курсы у Пушкиной, после чего решила использовать материалы для создания своего информационного продукта.

Россиянка обратилась в суд, так как ее коллега отказалась удалять свой контент. В итоге дело было выиграно, и стоматологу из Казахстана пришлось изменить содержание курса и выплатить 7,5 миллиона тенге (около 1,5 миллиона рублей). Юристы отметили, что эта сумма является одной из самых крупных, когда-либо полученных за авторские права между Россией и Казахстаном.

Ранее блогер-риэлтор из Подмосковья отсудила 300 тысяч рублей у коллеги за копирование видео в Instagram*. Этот случай стал первым в российской практике.

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