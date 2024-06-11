Блогеру Шабутдинову продлили арест по делу о мошенничестве

Суд продлил арест блогеру Шабутдинову до 16 августа по делу о мошенничестве

Фото: РИА «Новости»

Блогеру и основателю «Like Центра» Аязу Шабутдинову продлили арест по делу о мошенничестве до 16 августа. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении блогера Шабутдинова Аяза Рифатовича на срок два месяца», — заявили в инстанции.

Блогера задержали в ноябре 2023 года. Его обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Число пострадавших составило 75 человек.

Ранее стало известно, что Шабутдинов начал писать новый бизнес-курс в СИЗО. Адвокат блогера пояснил журналистам, что занятие его подопечного законно.

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