Бизнес-коуч Шабутдинов начал писать новый бизнес-курс в СИЗО

Shot: блогер Аяз Шабутдинов приступил к написанию нового бизнес-курса в СИЗО

Фото: Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Фото: Фото: Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов, находясь под арестом за мошенничество с тренингами, начал разрабатывать новую программу, помогающую достичь целей и успеха. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, Шабутдинов пишет от руки новый инфопродукт прямо из камеры. Адвокат блогера пояснил журналистам, что занятие его подопечного законно.

Он уточнил, что рукописи Шабутдинова изучат специалисты службы отправки писем ФСИН. При этом заключенный может писать в любых количествах без ограничений. Правозащитник отметил, что сложности могут возникнуть только с письменными принадлежностями, конвертами и марками, так как они в дефиците.

Ранее Таганский суд Москвы оставил в СИЗО бизнес-тренера до 16 июня. Шабутдинов попытался оспорить продление ареста, но Мосгорсуд оставил решение в силе.

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