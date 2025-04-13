Блогерша на Филиппинах случайно села на одно из самых ядовитых существ

Во время съемок на Филиппинах соавтор блога Julieanddaniel Джули села на ядовитую кубомедузу и целый час кричала от боли. Об этом сообщила Lenta.ru .

Ирландка снимала видео в воде и не заметила, что рядом проплывала кубомедуза. Она случайно села на животное, почувствовала острую боль и выскочила из воды. Очевидцы сняли с нее медузу, на берде и ягодице остались ожоги.

«Я кричала на протяжении где-то часа, у меня почти пропал голос», — рассказала Джули.

Она сравнила боль от яда медузы с прикосновением раскаленного металла. Блогер призналась, что до этого случая не испытывала таких мучений.

Кубомедуза считается одним из самых ядовитых существ на планете. Она жалит щупальцами до трех метров в длину. Некоторые виды способны за четыре минуты убить человека.

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