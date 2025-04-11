Американка приручила чупакабру кошачьим кормом

«Я была в ужасе. Впервые я увидела его в прошлый понедельник днем ​​— оно стояло на дороге перед моим домом. Оно не убежало и не испугалось меня, а наоборот, повернулось и посмотрело на меня, у меня пробежали мурашки, и я побежала обратно в дом», — рассказала Джаней Линн из города Пуэбло.

Зверь длиной около 76 сантиметров с густой и грубой коричневой шерстью, длинными лапами и крысиной мордой вернулся через пять дней. Линн оставила на крыльце корм для бездомных кошек и одернула занавеску, чтобы посмотреть на них. Там опять сидело это животное. Она сняла его на камеру и выложила в интернет.

Видео завирусилось. Никто не мог определить, что это за зверь, появлялись разные предположения — барсук, росомаха, медведь или мифическая чупакабра. Служба охраны дикой природы Колорадо узнала в нем енота, страдающего чесоткой, но Линн не согласилась с этой версией. Когда местные жители приехали к ее дому, чтобы собственными глазами увидеть зверя, он вылез из мусорного бака, убежал в дренажную канаву и зашипел.

В Смоленской области за чупакабру приняли хорька. Местные жители нашли десятки обескровленных кур.