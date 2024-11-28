Ксения Бородина и Камила Валиева станут ведущими фестиваля «Новая песня года»

Четвертый фестиваль современной музыки «Новая песня года» пройдет в «Мегаспорте» 8 декабря. Одной из ведущих мероприятия станет телезвезда Ксения Бородина.

Не обойдется концерт и без своих бессменных ведущих: блогера и путешественника Алексея Столярова, и фигуристки Камилы Валиевой.

Также на сцене появится Янгер — известный блогер и тиктокер, музыкант и актер. Он снялся в молодежном комедийном сериале «Лэйт НайтСкул» и участвовал в различных шоу, таких как «Суперниндзя», «Родителей в школу!», «Первые на деревне» и «30 испытаний на льду». В программе заявлен и Александр Белькович — ресторатор, автор кулинарных книг и блогер. Он впервые выступит в качестве ведущего такого крупного мероприятия.

В шоу примет участие Влад Прохоров — молодой и талантливый актер, известный по таким проектам, как «Исправление и наказание», «Наводнение», «Между нами лето» и «Руки вверх», а также Милана Хаметова — молодая и талантливая артистка, которая уже успела завоевать сердца миллионов зрителей. Клип на ее дебютную песню «Умка» стал настоящим хитом, набрав более 90 миллионов просмотров на YouTube. Сегодня исполнительница — одна из самых востребованных певиц и блогеров среди детей и подростков. Ее творчество находит отклик у широкой аудитории, а количество слушателей на «Яндекс.Музыке» за последний месяц достигло почти 700 тысяч.

Еще одной звездой программы станет Аня Покров — популярная блогерша, певица и актриса. Зрители могли видеть ее в сериале «Политех».

Гостей ждет незабываемое шоу с любимыми артистами. Фестиваль современной музыки «Новая Песня года» — это «дочка» легендарной «Песни года», существующей с 1971 года.