Блогеров-десятитысячников могут обязать подавать информацию о себе в РКН

Комитет Государственной думы по информационной политике одобрил поправку об обязанности владельцев каналов в социальных сетях с аудиторией от 10 тысяч подписчиков подавать в Роскомнадзор сведения о себе. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн, его слова привело РИА «Новости» .

«Владельцы страниц или каналов с аудиторией от 10 тысяч в социальных сетях будут обязаны передать сведения о себе в Роскомнадзор», — сказал он.

Глава Минцифры Максут Шадаев добавил, что поправка об обязанности владельцев каналов также касается и блогов на YouTube.

«В этот перечень входят все социальные сети. Если у тебя более 10 тысяч подписчиков из России на YouTube, то ты обязан выполнять законные требования», — подчеркнул министр.

Ранее создатель и владелец YouTube-канала с 11 миллионами подписчиков Wylsacom Валентин Петухов заявил, что в случае блокировки YouTube в России блогерам придется уходить на другие площадки.