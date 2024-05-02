Блогера оштрафовали на 300 тысяч рублей за кражу идеи для видеоролика | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 10:33 Блогера оштрафовали на 300 тысяч рублей за кражу идеи для видеоролика Mash: суд оштрафовал риэлтора на 300 тысяч рублей за кражу идеи ролика для блога Freepik

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В России суд впервые назначил штраф человеку за кражу креативной концепции видеоролика у конкурента. Размер выплаты составил 300 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, эксперт по недвижимости, блогер из Московской области, у которой примерно 100 тысяч подписчиков, создала видео с инструкцией, как действовать после погашения ипотеки. Ролик набрал 11 миллионов просмотров.

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Другой риэлтор с 70 тысячами подписчиков решил скопировать идею удачного видео, перезаписал аналогичный контент, опубликовал в соцсети и собрал просмотры. Автор идеи увидела ролик и обратилась в суд, потребовав от конкурента компенсацию в 500 тысяч рублей за плагиат.

В итоге суд встал на сторону истца и обязал ответчика выплатить 300 тысяч рублей.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева после штрафа за пост почистила весь контент на своих страницах в соцсетях. Она удалила все публикации и видеоролики в двух аккаунтах, общее число подписчиков в которых составляет не меньше 25 миллионов человек.