Блогера на «Мерседесе» задержали в Санкт-Петербурге за опасную езду

Блогера-лихача задержали в Санкт-Петербурге после того, как он опубликовал видео с опасной ездой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Внимание оперативников привлек видеоролик, на котором водитель Mercedes-Benz устроил автошоу с пробуксовкой. Выяснилось, что кадры сняли 25 апреля в центре города. Нарушителя нашли. Он утверждал, что давно таким не занимается, однако данные с камер свидетельствовали об обратном.

Следственные органы возбудили уголовное дело об угрозе безопасной эксплуатации транспортных средств.

Позже полицейские установили, что 33-летний мужчина уже был ранее судим за смертельное ДТП с мотоциклом и отбыл тюремный срок. Кроме того, по их версии, блог не принес бы ему таких денег, чтобы купить столь дорогую машину. Следствие предполагает, что он может быть причастен к теневым схемам с криптовалютой и обналичиванием денег.

Ранее нелегальные гонки в Иркутской области закончились гибелью 17-летней девушки. Еще двое пешеходов получили травмы.