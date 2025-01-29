Посадившего за руль едущей машины манекен блогера задержали в Дагестане

В Дагестане арестовали блогера, посадившего за руль машины манекен

В Дагестане на 15 суток арестовали блогера, который проехал по проезжей части на автомобиле с манекеном из банок на месте водителя. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Ранее блогер Шамиль Керимов в социальной сети Instagram* опубликовал видео, на котором он посадил за руль автомобиля манекен и пустил машину по оживленной дороге.

Подозрительное авто увидели сотрудники ГИБДД и бросились за ним в погоню.

Молодого человека задержали на 15 суток. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

Задержанный объяснил, что снимал видеоролик в рамках конкурса, проводимого другим блогером. По его словам, в машине находился еще один человек, сразу пересевший водительское кресло после выхода блогера из машины.

Ранее стало известно, что московская прокуратура заинтересовалась блогером Арсеном Маркаряном.

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