Блогера из Калининградской области оштрафовали за ролик в полицейской форме

На блогера из Калининградской области составили административный протокол из-за видеоролика в полицейской форме. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

На видео блогер изображал полицейского и показывал деньги, заявляя, что якобы задерживал пьяных на улице. Однако настоящие стражи порядка установили, что мужчина никогда не служил в полиции.

Он извинился и пообещал никогда больше так не делать. За это нарушение, согласно КоАП, предусмотрен штраф до 1500 рублей с конфискацией форменной одежды и знаков различия.

В апреле в Москве мошенник обманул подростка, катавшегося на электросамокате. Старшеклассник решил прокатить подругу, когда их догнал мужчина, представился полицейским и потребовал пять тысяч рублей за то, что они якобы не остановились по его требованию. Подросток отдал деньги и только потом, все осознав, обратился в полицию.