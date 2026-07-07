Блогер устроил дрифт на катере и перевернул байдарку с детьми в Калининграде

Московский блогер устроил опасный дрифт на арендованном катере на реке Преголя в Калининграде и перевернул байдарку с детьми, которые тренировались на воде. После случившегося мужчина скрылся.

Молодой человек катал на катере двух девушек. Во время прогулки у набережной Карбышева он решил эффектно развернуть судно рядом с группой воспитанников спортивной школы, занимавшихся на байдарках. Как уточнил телеграм-канал Shot возраст детей составлял 10–12 лет.

Из-за поднятой катером волны одна из байдарок перевернулась, и ребята оказались в воде. Сам блогер не остановился, чтобы помочь, и покинул место происшествия. Также у мужчины не было прав на управление маломерным судном.

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