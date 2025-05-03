Блэкаут произошел в Калининградской области

Жители Калининградской области остались без света из-за кратковременного повышения частоты в энергосистеме региона. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, энергетики восстановили подачу электричества в кратчайшие сроки. Ведомство проведет детальный анализ причин блэкаута, чтобы предотвратить подобные случаи.

В пресс-службе добавили, что региональная энергосистема надежно работала в течение трех месяцев после выхода из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии, Литвы. По ее данным, суммарная мощность всех объектов генерации составляет 1,88 гигаватта, что в более чем в два раза выше пикового энергопотребления Калининградской области.

Страны Прибалтики вышли из БРЭЛЛ в начале 2025 года. По мнению эксперта Игоря Юшкова, после этого в странах усугубились проблемы с подачей света. Прибалтика стала сильно зависеть от погоды, сообщил RT.