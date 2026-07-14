Бизон напал на туриста в парке Йеллоустоун и подбросил его на 2,5 метра

Обитающий в Йеллоустонском парке США бизон устроил погром в лагере отдыхающих туристов и подкинул на 2,5 метра в воздух проходившего мимо пожилого мужчину. Об этом изданию Cowboy State Daily рассказал бывший военный фотограф Майк Маклеод, снявший нападение дикого зверя.

Собеседник журналистов подчеркнул, что бизон зашел на территорию лагеря в районе Бридж-Бэй и уже тогда находился в плохом настроении, потому что бросался на все, что попадало в поле его зрения.

«Он подошел к группе детей, которые фотографировали его на свои мобильные телефоны с приличного расстояния и тут же бросился на них, но дети успели разбежаться», — заявил Маклеод.

По его словам, он достал свою камеру и начал снимать несущегося по лагерю бизона. В какой-то момент на дороге появился пожилой мужчина, который вел с собой внука. Бизон в этот момент уже валялся в пыли, но обратил внимание на приближающихся пешеходов.

По словам фотографа, зверь взбесился, когда рядом проехал белый пикап. Сначала бизон пытался атаковать машину, но водитель увеличил скорость и скрылся, а разогнавшийся бык зашел в лес, где прятались пожилой мужчина и мальчик.

Внук успел убежать, а его деду повезло меньше. Бизон быстро его догнал и подкинул в воздух, зацепив левым рогом. После зверь подошел к упавшему на землю мужчине и начал бить копытом.

«Я испугался, что он затопчет лежащего на земле и побежал к бизону с громкими криками. Ко мне присоединились другие туристы. Этого оказалась достаточно, чтобы этот зверь убежал», — рассказал Маклеод.

По его словам, пострадавший пожаловался на сильную боль в ноге после падения. Прибывшие на место врачи диагностировали у пенсионера серьезные травмы и забрали его в больницу.

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