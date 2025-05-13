Бился в истерике головой о стену. Трехлетний мальчик попал в реанимацию в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области дошкольник бился в истерике о стену и попал в реанимацию

В поселке Ильиногорск Нижегородской области трехлетний мальчик получил тяжелые травмы после того, как бился головой о стену во время истерики. Об этом сообщило издание NewsNN со ссылкой на экстренные службы.

Мать ребенка рассказала, что истерика случилась из-за просьбы не хулиганить и не бегать по квартире. По ее словам, сама она находилась в другой комнате и не видела момент происшествия. Женщина обратила внимание, что сын внезапно замолчал, после чего обнаружила его без сознания.

Мальчика госпитализировали с диагнозом «ушиб тяжелой степени и внутричерепные гематомы». Ему провели экстренную операцию. По информации издания, ребенок демонстрирует необычное поведение около двух лет, и семья ранее обращалась к специалистам.

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