Подмосковные хирурги спасли ребенка с врожденной грыжей диафрагмы

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли четырехлетнего ребенка с врожденной диафрагмальной грыжей. При такой патологии в грудную полость проникают органы из брюшной.
Мальчика доставили в медицинское учреждение с подозрением на пневмонию. Во время обследования специалисты выявили грыжу и приняли решение о проведении операции.
«Мы выполнили торакоскопическую пластику диафрагмы местными тканями. Операция прошла успешно, а минимально инвазивный доступ позволил сократить период реабилитации и минимизировать косметический дефект», — пояснил заведующий детским хирургическим отделением МОЦОМД Владимир Трунов.
Восстановление прошло без осложнений. На четвертые сутки после вмешательства мальчика выписали.
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