Била сковородой и прижигала руки. Жительница Иркутской области 7 лет истязала дочь

Жительница Иркутской области ответит в суде за жестокое истязание дочери

Жительница Иркутской области, истязавшая дочь, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, с 2016 по 2023 год обвиняемая жестоко обращалась с девочкой из-за любого непослушания. Она била ребенка руками, ногами и подручными средствами: совком и сковородой.

«Причинила ожог руки, приложив детскую ладонь к раскаленной печи, неоднократно закрывала ребенка в холодном подполье, заставляла стоять на твердой крупе», — рассказали в прокуратуре.

Наличие травм подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Обвиняемая частично признала свою вину. Уголовное дело об истязании направили в районный суд.

Похожая история произошла в Пермском крае, где мужчина издевался над женой. Он не отпускал ее из квартиры и отрубил кисть руки. Обвиняемому назначили 12 лет тюрьмы.