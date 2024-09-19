Била сковородой и прижигала руки. Жительница Иркутской области 7 лет истязала дочь
Жительница Иркутской области ответит в суде за жестокое истязание дочери
Жительница Иркутской области, истязавшая дочь, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, с 2016 по 2023 год обвиняемая жестоко обращалась с девочкой из-за любого непослушания. Она била ребенка руками, ногами и подручными средствами: совком и сковородой.
«Причинила ожог руки, приложив детскую ладонь к раскаленной печи, неоднократно закрывала ребенка в холодном подполье, заставляла стоять на твердой крупе», — рассказали в прокуратуре.
Наличие травм подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Обвиняемая частично признала свою вину. Уголовное дело об истязании направили в районный суд.
Похожая история произошла в Пермском крае, где мужчина издевался над женой. Он не отпускал ее из квартиры и отрубил кисть руки. Обвиняемому назначили 12 лет тюрьмы.