Жителя Пермского края, который отрубил руку своей жене, отправили в колонию на 12 лет
В Пермском крае суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, который издевался над своей супругой. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры региона.
В 2023 году мужчина силой удерживал женщину в квартире, а после отрубил ей кисть руки.
Обвиняемому присудили 12 лет колонии, а также назначили штраф размером 4,5 миллиона рублей в пользу потерпевшей. Сообщается, что пермяк уже ранее привлекался к уголовной ответственности.
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