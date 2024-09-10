Жителя Пермского края, который отрубил руку своей жене, отправили в колонию на 12 лет

В Пермском крае суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, который издевался над своей супругой. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры региона.

В 2023 году мужчина силой удерживал женщину в квартире, а после отрубил ей кисть руки.

Обвиняемому присудили 12 лет колонии, а также назначили штраф размером 4,5 миллиона рублей в пользу потерпевшей. Сообщается, что пермяк уже ранее привлекался к уголовной ответственности.