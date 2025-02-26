Бил по голове и разбил нос. Звезда шоу «Голос» стала жертвой нападения в центре Петербурга

Певица STASSY попала в больницу после нападения пьяного мужчины в Петербурге

Известная певица STASSY (настоящее имя Анастасия Бучковская) серьезно пострадала из-за нападения неизвестного мужчины, который ворвался в ее студию в центре Петербурга. В комментарии 360.ru звезда шоу «Голос» заявила, что ей пришлось обратиться в травмпункт.

Она подчеркнула, что дебошир находился в неадекватном состоянии, хамил и вел себя агрессивно.

«Нес какой-то бред. Что он тут живет и он дома, что он в Москве. Моя коллега ушла за охраной, я стала его выводить на лестничную площадку и он на меня напал», — рассказала исполнительница.

Певица уточнила, что мужчина разбил ей нос, ударил в глаз и бил кулаками по голове.

«Я закрывалась руками. Остались очень крупные синяки. Меня увезли в травму», — добавила Бучковская.

Врачи диагностировали у нее сильные ушибы, а также четыре опухлости от ударов на голове.

«Сейчас я дома. Мне повезло. Мужчину задержали», — подытожила артистка.

Пресс-служба Росгвардии Санкт-Петербурга уточнила, что нападение совершил нетрезвый 59-летний мужчина, который отдыхал в баре на первом этаже здания на Набережной канала Грибоедова. Сначала он устроил дебош в зале заведения на первом этаже, а после поднялся на второй, где находился салон красоты и другие организации. Там он избил двух девушек 28 и 29 лет.

Работники организаций и сотрудники бара вызвали наряд Росгвардии, который задержал дебошира. Одну из пострадавших забрали прибывшие на место врачи.

Задержанный объяснил свое агрессивное поведение тем, что посчитал, что уже находится дома, поэтому сильно разозлился, когда не нашел своей квартиры.