Безработная обманула семью с покупкой жилья и украла у них полмиллиона

Mash Gor: мошенница украла у семьи во Владикавказе полмиллиона рублей

Во Владикавказе 57-летняя домохозяйка, прикинувшись сотрудницей военного госпиталя, пообещала семье помочь с покупкой жилья по госпрограмме. Под этим предлогом женщина получила 515 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash Gor .

Злоумышленница рассказала семье, что благодаря рабочим связям сможет подобрать квартиру по цене ниже рыночной. Чтобы убедить пару, показывала талоны об осмотре жилплощади, которые делала самостоятельно.

Из-за того, что срок получения квартиры затягивался, у супругов появились сомнения. Пара потребовала деньги назад. Однако обманщица вернула лишь 18 тысяч от всей суммы, потерпевшие обратились в полицию.

Правоохранители выяснили, что женщина никем не работает. О таком способе получения жилья прочла в газете.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

Ранее житель Сахалинской области украл три миллиона рублей под предлогом продажи гаджетов.