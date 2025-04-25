Сахалинец украл 3 млн рублей под предлогом продажи гаджетов

Жителя Сахалинской области заподозрили в мошенничестве. Предположительно, он похитил у шести человек в общей сумме три миллиона рублей через фальшивые объявления о продаже, сообщили в пресс-службе МВД России.

По предварительной версии, 29-летний мужчина размещал в Сети фейковые объявления об оптовой продаже гаджетов по выгодным ценам. Затем сахалинец убеждал откликнувшихся на предложение людей перевести ему предоплату. Взамен обещал прислать товар или вернуть деньги, если что-то пойдет не так.

После того как обманутые россияне переводили деньги, он переставал выходить на связь. Последнее время злоумышленник жил в Сочи.

Правоохранители установили причастность обвиняемого к совершению мошенничеств, жертвами которых стали три жителя Сириуса, два астраханца и один саратовец. Общая сумма ущерба составила три миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Москве пенсионерка отдала телефонным мошенникам около 10 миллионов рублей. Аферисты убедили женщину «задекларировать сбережения».