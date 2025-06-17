Соседка рассказала о пожаре в Королеве, где погибли пять человек

В загоревшейся квартире в Королеве в Московской области проживала семья с ребенком, переехавшая недавно. Об этом 360.ru рассказала жительница дома Нелли.

По словам женщины, в ночь ЧП она проснулась потому, что почувствовала запах дыма. Выбежав в коридор, Нелли заглянула в глазок и увидела, что квартира напротив полыхает.

«Я растерялась, потом начала искать телефон. В голове была только мысль, что люди горят. В МЧС ответили, что вызов уже поступил, и сказали эвакуироваться. Я быстро оделась и побежала на улицу. Когда бежала по подъезду, слышала крик. Меня до сих пор трясет», — поделилась собеседница 360.ru.

Ранее стало известно, что в результате пожара погибли пять человек: три взрослых и два ребенка семи и четырех лет. После случившегося завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.