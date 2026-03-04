Бездушный таксист-мигрант бросил умирать пассажира: преступника схватили по горячим следам
Полиция задержала водителя-мигранта за смертельное ДТП в Ленобласти
Водитель-мигрант бросил умирать пассажира грузового такси после крупного ДТП в Ленинградской области. О деталях происшествия сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального главка МВД.
Как установило следствие, иностранец не справился с управлением грузовой «Газели». Крупнотоннажный автомобиль протаранил отбойник и перевернулся.
Судя по кадрам, которые опубликовала полиция, пассажир грузового такси не был пристегнут. От удара он вылетел сквозь лобовое стекло.
Водитель не пытался ему помочь, не стал он вызвать и скорую помощь. Вместо этого мужчина сбежал с места происшествия. Его 60-летний спутник скончался еще до приезда врачей.
Полицейские быстро вычислили беглеца и отправили его в изолятор. Оказалось, что за рулем грузовика находился 35-летний уроженец Средней Азии.
Теперь иностранцу грозит серьезный срок. Следователи добиваются того, чтобы на время судебного разбирательства мужчину отправили под стражу.
