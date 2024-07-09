Без стрельбы не обошлось. В Подмосковье сотрудники полиции задержали похитителей человека

МВД: в Домодедове со стрельбой задержаны пятеро похитителей человека

В Домодедове правоохранители задержали подозреваемых в похищении человека. Управление МВД по Московской области сообщило, что арестованным мужчинам от 19 до 32 лет.

«Сегодня в Дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово поступило сообщение о том, что на 32 километре трассы М-4 „Дон“ недалеко от села Ям избили мужчину и увезли на автомашине», — уточнили в ведомстве.

Полицейские прибыли незамедлительно. Преступники оказывали активное сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось сделать два предупредительных выстрела в воздух.

Известно, что пострадавшим оказался мужчина 1989 года рождения. Всех арестованных доставили в территориальный отдел полиции.

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину со 120 килограммами кокаина. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет.