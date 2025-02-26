Бетономешалка столкнулась с двумя газелями на севере Москвы

Авария случилась на внутренней стороне 81-го километра МКАД на севере Москвы в Дмитровском районе. Из-за ЧП перекрыли три полосы движения. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, столкнулись три машины — две газели и бетономешалка Shacman. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб.
Ранее смертельное ДТП с участием фуры и машины такси случилось на западе Москвы. По данным источника 360.ru, в результате происшествия погиб таксист и пострадал пассажир. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой живота и переломом позвоночника.
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