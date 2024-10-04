Бетономешалка перевернулась на трассе на юге Москвы

Бетономешалка перевернулась на Юго-Восточной хорде в районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщил источник 360.ru.

В результате ДТП произошел разлив топлива, также рассыпалась минеральная крошка для асфальта. На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

«Водитель не пострадал», — сообщил источник.

По его данным, в районе аварии перекрыли две полосы движения. Автомобилистам напомнили о наличии объездных путей.

Днем 3 октября на Дубининской улице в Москве столкнулись две легковушки: Lada Granta и Nissan. Автомобили выкинуло с дороги, пострадала 12-летняя девочка. Пассажирку иномарки доставили в травматологию. Перед аварией под капотом Lada произошло возгорание.