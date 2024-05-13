Беспилотники типа «летающее крыло» сбили в Мариуполе в День Победы | 360°

Важное 13 мая 2024, 08:17 Беспилотники типа «летающее крыло» сбили в Мариуполе в День Победы ФСБ: в Мариуполе 9 мая предотвратили теракт с применением 3 БПЛА

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Силовики 9 мая перехватили над Мариуполем три беспилотника с бомбами, начиненными поражающими элементами. Дроны нацелили на места массового скопления людей, но теракт удалось предотвратить, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ФСБ по ДНР.

«Девятого мая в Мариуполе системой РЭБ сбиты три БПЛА типа „летающее крыло“, несущие на себе самодельные взрывные устройства с поражающими элементами», — сообщил он.

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Взрывотехники обезвредили дроны. Взрывчатку массой 36 килограммов, которой начинили БПЛА, уничтожили на специальном полигоне. Специалисты расшифровали летное задание беспилотников и выяснили, что их нацелили на места массового пребывания людей.

В общей сложности за прошедшую неделю, по информации ФСБ, на территории ДНР уничтожили 312 украинских беспилотников. Их засекли над Донецком, Ясиноватой, Макеевкой, Мариуполем и Авдеевкой.

Ночью 13 мая над Крымом ликвидировали семь дронов и четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow. В Белгородской области нейтрализовали по 12 беспилотников и реактивных снарядов «Ольха».