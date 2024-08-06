Беспилотник залетел на закрытый объект в Раменках

Источник 360.ru: в районе Раменки нашли БПЛА без взрывчатки

На закрытом объекте в московском районе Раменки нашли предмет, похожий на беспилотник. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

К объекту прибыла полиция и сотрудники МЧС. По словам собеседника, обстановка на месте спокойная. Сотрудники объекта подтвердили, что подозрительным предметом оказался БПЛА без взрывчатых веществ.

«Охрана объекта всех отпустила, возвращаемся», — указал собеседник 360.ru.

Ранее в районе Новогиреево в Москве жители заметили подозрительный предмет, лежащий на автомобиле Audi во дворе жилого дома. На место приехали правоохранители и саперы.

Источник указал, что предмет оказался страйкбольной гранатой. Владелец иномарки давать комментарии отказался.